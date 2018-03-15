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15 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Samsun ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonu

Samsun ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonu

- Samsun Emniyet Müdürlüğü dış genel planı - Zanlıların emniyetten çıkışı - Sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden biri tutuklandıSAMSUN (AA) - Samsun ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlıdan biri tutuklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun ve İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmada gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Samsun ve İstanbul'da belirlenen adreslere 10 Mart'ta düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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