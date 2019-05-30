- Samsun Valiliğinden “Ecrin” açıklaması İzle



- Samsun Valiliği, 7 Mayıs’ta kaybolan ve 3 gün önce ona ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulunan “Ecrin Kurnaz” olayıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Valilik, Vezirköprü ilçesinde kaybolan Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Açıklamada, “07 Mayıs’ta Vezirköprü ilçesi Alancık Mahallesi’nde kaybolan 1,5 yaşlarındaki Ecrin Kurnaz’ı arama çalışmalarına; 16 Mayıs’ta tarihinde Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma devam etmek üzere ara verilmişti. 27 Mayıs saat 17.30 itibariyle jandarmanın talebi ve Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile arama çalışmaları yapmak üzere; 3 AFAD personeli ve kadavra arama köpeği olay yerine gitmiştir. 29 Mayıs’ta tarih saat 08.00 itibariyle; gelen talep doğrultusunda devam eden arama çalışmalarına katılmak üzere 3 araç ve 22 AFAD personeli görevlendirilmiştir. Saat 12.35 itibariyle; 25 AFAD personeli, 1 komando timi, 1 jandarma timi ve 5 orman muhafaza memuru ile arama çalışmaları devam edilmiştir. Saat 17.00 itibariyle arama çalışmalarına 30 Mayıs’ta(bugün) devam etmek üzere ara verilmiştir. Bugün saat 08.00 itibariyle 22 AFAD personeli 1 kadavra köpeği, 1 komando timi, 1 jandarma timi ile arama çalışmalarına başlanmıştır” denildi. (SAM-SLH-

