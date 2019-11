Samsun turizmi masaya yatırıldı

-Genel ve Detay



- 'Samsun Turizm Sektör Temsilcileri İstişare Toplantısı'nda bir konuşma yapan Vali Osman Kaymak, "Samsun’un müthiş bir turizm potansiyeli var. Bu potansiyeli çok iyi kullanabilirsek bu pastayı daha da çok büyütebiliriz ama bu yeterli der ve geliştiremezsek de tabii ki bu pasta yeniden küçülür ve buradan diğer iller pay kapar” dedi.

Samsun’da bir otelde gerçekleşen toplantıda Samsun turizminin nasıl daha iyi konuma getirilebileceği konuşuldu. Toplantıda iş adamlarının yanı sıra spor, sağlık ve eğitim alanından da temsilciler yer aldı. Samsun’un tarihi dokusunun, sahil yolu üzerinde kurulu oluşunun ve 2 üniversiteye sahip oluşunun çok önemli bir turizm potansiyeli barındırdığı belirtilerek bu konuda yapılabilecekler anlatıldı. Samsun’un turizmde istediği yere gelmediğini her seferinde söylediğini belirten Vali Osman Kaymak, “Samsun’un müthiş bir turizm potansiyeli var ama bu potansiyeli çok kullanamadığımızı hep şikayet ediyoruz. Rakamlar da artıyor ama istediğimiz şekilde değil. Çünkü Türkiye’de bizim ölçeğimizdeki illerin çok daha iyi durumlarda olduğunu biliyoruz. Gerek bölgemizde olsun gerek tarihi yapımız olsun, diğer yandan doğal güzelliklerimiz var, yaylalarımız var, denizimiz var ve şehrimizin sahip olduğu alt yapı olanakları, sağlık, spor tesislerimiz bütün bunlar önemli. Eğitimdeki iddialı duruşumuz da var, ikinci üniversitemizi açmışız, özel hastanelerimiz ve özel okullar var. Yani eğitim bir sektör ve şehrimizin her anlamda 4 ulaşım ağının üzerinde olmasından dolayı çok büyük bir potansiyeli var. Bu potansiyel de herkese iş ve aş olarak dönebiliyor. Bu potansiyeli çok iyi kullanabilirsek bu pastayı daha da çok büyütebiliriz ama bu yeterli der ve geliştiremezsek de tabii ki bu pasta yeniden küçülür ve buradan diğer iller pay kapar” şeklinde konuştu.

“Şahinkaya Kanyonu’nu tanıtamıyoruz” Turizm anlamında Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile ortaklaşa hareket ettiklerini belirten Vali Kaymak, “Şahinkaya Kanyonu, Vezirköprü ve ilimiz için çok önemli bir değer ve orayı önemli bir şekilde tanıtamıyoruz. İnsanların geldikleri zaman hayranlık duydukları bir yer ama orada yeteri kadar tesis yok, lavabo yok, kafeteryası yok, oteli yok oraya biz elektrik için alt yapıyı falan yaptık ama yapılabilecek şeyler var. Mesela otel yapılabilir, teleferik hattı çekilebilir. O açıyla geniş çalışmalar yapılabilir” ifadelerini kullandı. “Sağlık turizmi ile çok daha büyüyebiliriz” Samsun’da her ay bir ulusal müsabaka oynanması gerektiğini belirten Kaymak, “Samsun yatak kapasitesiyle de tesis sayısıyla da spor alt yapısı anlamında en önemli illerden birisi. O anlamda da spor alanında atılımlar yapmalıyız. Ha keza üniversitemiz var. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi ile sağlık alanında da çok ciddi potansiyele sahibiz. Sağlık turizmi ile çok daha büyüyebiliriz. Sağlık konusunda bir master planımız olması lazım. Sağlık Bakanlığı Türkiye’deki sağlık turizminin tamamını tek elden yurt dışına pazarlamak üzere bir projeleri vardı. Eğer o da gerçekleşebilirse hem Samsun hem de ülkemiz için büyük bir katılım olacak” diye konuştu.

Toplantıya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, TKDK İl Koordinatörü Dr. Bülent Turan'ın yanı sıra Samsun turizm sektöründen iş adamları ve yöneticiler katıldı.





