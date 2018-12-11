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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Samsun siber polisinin Darbeturks operasyonu: 2 gözaltı

Samsun siber polisinin Darbeturks operasyonu: 2 gözaltı

Yakalanan Furkan Ünsal'ın polislerin arasında yürümesi

Polis İnternet Sitesi Akalan Phishing Olta 

-Emniyet binasına girişi
-Yakalanan Rahman Keleş'in polis tarafından götürülmesi
-Polis aracına binmesi
-Polis aracının gidişi
-Emniyetin dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dolandırıcılara yönelik Darbeturks operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Önleme Büro Amirliği görevlileri internet ortamında yaptığı sanal devriye görevinde 'Darbeturks.com' isimli internet sitesinde değişik banka ve kurumlara ait sitelerin sahtesini phishing script (sahte oltalama sitesi) hazırlayıp satışını yapan, bu şekilde banka ve kurum internet sayfasına girdiğini düşünen vatandaşların kimlik ve kart bilgilerini kopyalayan F.Ü. (20) isimli şahsı tespit ederek İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde bulunan evine yaptığı operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan F.Ü.'nün çalıştığı iş yeri olan Şubaşı Demirciler Yokuşu’nda bulunan adrese yapılan operasyonda iş ortağı R.K (20) de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada birden çok dijital materyal elde edilerek incelemek üzere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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