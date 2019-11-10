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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Samsun savcısı kaza yaptı: 1 ölü, 7 yaralı

Samsun savcısı kaza yaptı: 1 ölü, 7 yaralı

Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü

Kamera Güvenlik Kamerası Direksiyon Aydınlatma Direği 

-Kaza yerinde tamamen yanmış savcının aracı
-Diğer araç
-İtfaiyenin söndürme çalışması

( SAMSUN )- Samsun Cumhuriyet Savcısı Ümit Yılmaz'ın 8 yaşındaki kızı kazada hayatını kaybederken, eşi ve kendisi ise ağır yaralandı. SAMSUN

- . Samsun Cumhuriyet Savcısı Ümit Yılmaz'ın idaresindeki otomobil yoldan çıkarak otomobille kafa kafa çarpıştığı kazada savcının aracı tamamen yanarken, araçta bulunan 8 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. Kazada savcı ile eşi ağır yaralanırken, karşı araçta bulunan 5 kişi de yaralandı. Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu Karayolu 47. kilometresi Kavakdibi mevkisinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Savcısı Ümit Yılmaz (38) idaresindeki 06 NS 891 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüjden aydınlatma direğine çarparak savrulup karşı şeride geçip karşı yönden gelmekte olan Murat Lokumcu (30) yönetimindeki 34 NE 1076 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından savcının aracı alev adı ve yanmaya başladı.
Bu sırada vatandaşlar yanan araçta bulunan yaralılara müdahale ederek sopa ile camları kırıp içinde bulunanları dışarı çıkarmayı başardı. Kazada, yanan araçta bulunan savcının 8 yaşındaki kızı Zehra Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından savcının aracı tamamen yanarken, itfaiye ekipleri yanan araçlara soğutma çalışması yaptı. İtfaiye diğer araca sıçrayan yanığını söndürdü. Savcının aracında geriye demir yığını kaldı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Kazada araç sürücüsü savcı Ümit Yılmaz ile eşi Emel Yılmaz ağır yaralanırken, diğer aracın sürücüsü Murat Lokumcu ile Burcu Lokumcu (30), 1 yaşlarındaki Asil Lokumcu, Mustafa Tekin (30) ve Gülay Dindar ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. İyk müdahaleler yapılan savcı ve eşi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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