Samsun Olgunlaşma Enstitüsünün yıllık cirosu 2 milyon lira

-Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Fatma Arslan’ın binanın tarihinden bahsetmesi

-Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Fatma Arslan’ın enstitünün çalışanlarından bahsetmesi

-Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Fatma Arslan’ın enstitünün yıllık cirosundan bahsetmesi



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun'da 1912 yılında yapımı tamamlanan tarihi binada 24 öğretmen 56 usta öğreticisiyle birçok alanda kendi üretimini yapan Samsun Olgunlaşma Enstitüsü son 4 yıldır yıllık 2 milyon lira ciro yapıyor. 1908 yılında yapımına başlanan ve 1912 yılında tamamlanarak Samsun Sultanisi olarak faaliyete geçen, daha sonraki süreçlerde ise Yetimler Mektebi, askeri hastane ve okul olarak hizmet veren tarihi binada şimdilerde ise gerçekleştirilen restorasyonun ardından Samsun Olgunlaşma Enstitüsü birçok alanda üretim yaparak hizmet veriyor. Türkiye’nin 4. enstitüsü Enstitü hakkında bilgiler veren Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Fatma Arslan, 6 aylık bir restorasyonun ardından tarihi binaya 3 ay önce taşındıklarını söyledi.



Enstitü müzesinde 290 parça antika bulunduğunu kaydeden Arslan, “Özellikle nakış örtülerimiz, el dokuması ürünlerimiz var. Kilimlerimiz var. Bunun yanı sıra tarihi dokusu olan birçok ürün var. Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Türkiye’nin 4. enstitüsü. Yaklaşık 60 yıla varan bir mazisi var. Bu hafta sonu Saray Bosna’ya giderek ülkemizin kültürünü, geleneksel giyim kuşamını ve sanatını tanıtacağız. Saray Bosna Büyükelçimizin de katılacağı bir etkinlik düzenleyeceğiz. Bunun haricinde Kuveyt, Rusya, Kazakistan’da enstitümüzün yapmış oldukları tasarımlarla ülkemizi tanıtma şansına sahip olduk” diye konuştu.

“Ülkenin en iyi enstitülerinden bir tanesi” Binanın onarımında İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yanı sıra ekip arkadaşlarının yapmış olduğu üretimlerde kazanılan döner sermaye gelirlerinin de kullanılarak yapıldığını aktaran Arslan, "Kendi binamız kendimiz yaptık diyebilirim. Donanımlarımız gayet iyi. Ülkenin en iyi enstitülerinden birisi olduk. 2011 yılında buraya geldiğimde yıllık 37 bin lira ciro vardı. Daha sonra 150 bin lira oldu. Son 4 yıldır ise ciromuz yıllık 2 milyon lira. Hedefimiz çok daha büyük. 24 öğretmen, 56 usta öğreticimiz ile el sanatları, giyim, seramik, cam, kuyumculuk, yiyecek içecek alanlarında üretim yapıyoruz. Özellikle geleneksel mutfağa önem veriyoruz. Hatta yöresel yemek kitabımızı çıkarmayı da hedefliyoruz” şeklinde konuştu.



