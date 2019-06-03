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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Samsun Narkotik'ten bayram öncesi uyuşturucu operasyonu

Samsun Narkotik'ten bayram öncesi uyuşturucu operasyonu

Yakalanan şüphelilerin polis aracından inmeleri

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-Sağlık kontrolü için hastaneye girişleri
-Hastaneden çıkıp polis aracına binmeleri
-Narkotik şube yazısı
-Emniyet dış görüntüsü
-Adliye dış görüntüsü
-Ele geçen bonzainin Fotoğrafı

( SAMSUN )- İstanbul'dan bonzai getirirken yakalandılar SAMSUN

- İstanbul'dan Samsun'a bonzai getirip bayramda piyasaya sürecekleri iddia edilen 3 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu 1 kilo 2 gram bonzai ile yakalandılar. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda İstanbul ilinden Samsun'a satmak amacıyla ile yüklü miktarda uyuşturucu madde getirecekleri ve bayramda piyasaya sürülmek istendiği bilgisi elde ederek operasyon başlattı. Narkotik polisi M.B., V.B. ve D.Ü. isimli şahıslarla ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucu, şüpheli şahısları İstanbul dönüşü Samsun girişinde içinde bulundukları araçta gözaltına aldılar. Söz konusu araçta yapılan aramada 2 paket halinde 1 kilo 2 gram bonzai ve 1 adet bonzaili sigara ele geçirildi. Olayınde vamında şüpheli şahısların müşterek kullandığı İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'ndeki iş yerinde yapılan aramada 1 adet hassas terazi elde edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan 3 kişi " uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.B., V.B. ve D.Ü. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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