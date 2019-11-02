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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Samsun mobilya sektörü yükselişte Haberi

Samsun mobilya sektörü yükselişte Haberi

Fahrettin Eker röportaj

Yarış Belediye Başkanı Tarım Mobilya Irak 

-Mobilya imalat görüntüleri
-detaylar

( SAMSUN )- MOBİD Başkanı Eker:- “Türkiye’de üçüncü sıraya kadar geldiğimizi düşünüyoruz” SAMSUN

- Samsun Mobilyacı İş Adamları Derneği (MOBİD) Başkanı Fahrettin Eker, Samsun’un mobilya üretiminde Türkiye’de üçüncü sıraya kadar geldiğini düşündüklerini söyledi.

Mobilya sanayi ve sektörüyle ilgili görüşlerini aktaran Başkan Eker, Samsun mobilya sanayisinin imalat olarak, beklediklerinin çok üstünde olduğunu ifade ederek, “Personel olarak, ustalar olarak, sermaye olarak şu anda çok iyi durumdayız. Kümeleşme için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
“Üretim olarak, kalite olarak, istediğimiz seviyeyi yakaladık” Sektöre verdiği destekten dolayı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e teşekkür eden Eker, “Biz kendilerinden üç kere randevu istedik, sağ olsun kabul ettiler, dertlerimizi dinlediler. Bizi asla ve asla yalnız bırakmıyorlar. Geçmişi sanayi ruhlu olduğu için biz bu mobilya sektöründeki sıkıntıları aşabilirsek şayet mevcut Belediye Başkanı Mustafa Demir Bey ile aşacağımızı tahmin ediyoruz. Samsun’da yapılan üretimler buradan Ordu’ya, Giresun’a kadardı. Buradan Sinop’u geçmiyordu. Şu anda birçok ile ürün gönderiyoruz. Arkadaşlar Türkiye’nin dört bir yerini tarıyorlar. Üretim olarak, kalite olarak, istediğimiz seviyeyi yakaladık” diye konuştu.
“Kümeleşme için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” Fahrettin Eker, Samsun’da mobilya sektörünün tarım ve sağlıktan sonra üçüncü sektör olduğunu açıkladı.
Eker, “Büyük istihdam sağlayan, hizmet eden bir sektör. Bunu geliştirmek için de belediye başkanımızla istişareler yapıyoruz kümeleşme için. Önümüzdeki hafta inşallah belediye başkanımıza kümeleşme konusunu sunacağız. Kümeleşmeyi sağlayacağız inşallah. Kalite olarak 2000’li yıllardaki kalitenin çok çok üstündeyiz. Mesela çok güzel oturma grupları, koltuk takımları, mobilyanın yan sanayi dediğimiz aksesuarları şu anda belki de Türkiye’de imalat olarak kalitede üçüncü sıraya kadar geldiğini düşünüyoruz. MOBİD’in kuruluşundan sonra daha samimi aile olduk. Mümkün olduğu kadar herkes birbiriyle yarışmaya başladı.
Önümüzdeki sene 5. Mobilya Fuarımız var. Herkes şu anda kalite olarak, stant olarak, ürün olarak birbiriyle bir yarış içinde. Ben bu arkadaşlarımızla, Samsun mobilyacılarıyla gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

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