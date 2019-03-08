Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı

-Polisler arasında yürümeleri

-Adliye binasına girişleri

-Asayiş Şube yazısı

-Emniyet dış görüntüsü

-Adliye dış görüntüsü



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun merkezli İstanbul, İzmir, Sakarya, Giresun, Bartın, Kütahya ve Trabzon illerini kapsayan yasa dışı bahis operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahmak Bürosu ekipleri, "örgüt faaliyetleri çerçevesinde 7258 SKM futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında Kanun'a muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında planlı operasyon düzenledi.

İstanbul, Kütahya ve Giresun illerinde 7 hedef şahıs ile Sakarya, Giresun, İstanbul, Bartın, Kütahya, Trabzon, İzmir ve Samsun illerinde 21 şüpheli şahıs olmak üzere dosya kapsamında 28 şüpheli şahıs tespit etti. Şüpheli şahısların banka hesaplarının yapılan incelemede, 01.01.2018-11.01.2019 tarihleri arasında 8 milyon 336 bin 038 lira hesap hareketlerinin olduğu, bu hesaplara açık kimlik bilgileri tespit edilen 34 farklı ilde ikamet eden 123 sahsın bahis parası yatırdığı tespit edildi. Samsun koordineli olarak İstanbul, Kütahya ve Giresun illerinde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Selçuk K. ve Cem S. Samsun'da, Ercan B., Cihan A., Hamit M. ve Davut T. isimli şahıslar İstanbul'da, Tugay T. isimli şahıs Giresun'da, Ünal T. isimli şahıs ise Kütahya ilinde yakalanarak gözaltına alındı. 20 şahıs hakkında da bulundukları illerde gözaltı kararı çıkartıldı. Şüphelilerin ikametlerin yapılan aramada 2 bin 480 TL para, 1 adet 3 bin 500 lira tutarında senet, şüphelilere ait cep telefonları ve dijital materyaller elde edildi. Polisteki sorguları tamamlanan Selçuk K., Ercan B., Cihan A., Hamit M., Davut T., Ünal T. ve Tugay T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

