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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Samsun merkezli uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı

Samsun merkezli uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı

- Samsun Emniyet Müdürlüğü dış genel planı - Zanlıların emniyetten çıkışı - Zanlıların otobüse binmeleri - Otobüsün gidişi Samsun merkezli uyuşturucu operasyonu - Üç ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheli adliyeye sevk edildiSAMSUN (AA) - Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheli, adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. Samsun merkez olmak üzere Giresun ve Amasya'da 29 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramada uyuşturucu ile ruhsatsız silahlar ele geçirilmişti.

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Ruhsatsız Silah Trol 

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