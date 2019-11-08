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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınanlar adliyede - SAMSUN

Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınanlar adliyede - SAMSUN

- Şüphelilerin adliyeye çıkartılmasından görüntüler Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınanlar adliyedeSAMSUN (AA) - Samsun merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, meslekten ihraç edilmiş eski öğretmen ile üniversite öğrencisi, esnaf ve örgüte müzahir kurum çalışanı 8 şüpheliden 2'si kadın 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.Diğer 3 şüpheli ise daha önce çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilmişti.Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen zanlılar, iki gün önce Samsun merkez ile Ladik ilçesi ve Ankara'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Adli Kontrol Öğretmen Üniversite Öğrencisi Trol 

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