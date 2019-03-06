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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu - SAMSUN

Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu - SAMSUN



- Samsun Adalet Sarayı dış genel planı - Zanlıların adliyeye getirilişi Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu - ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıSAMSUN (AA) - Samsun merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Samsun , Ordu ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden A.T. ve D.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Samsun merkezli operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve Bank Asya'da katılım hesabı bulunduğu iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adli Kontrol Irak Trol 

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