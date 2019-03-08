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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

- Samsun Adalet Sarayı dış genel planı - Zanlıların adliyeye getirilişi - ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildiSAMSUN (AA) - Samsun merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Samsun , Ordu ve İstanbul'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. Samsun merkezli operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve Bank Asyada katılım hesabı bulunduğu iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen 3 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Adli Kontrol Irak Trol 

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