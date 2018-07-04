Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

: - Samsun Emniyet Müdürlüğü binası - Zanlıların Samsun Emniyet Müdürlüğü binasından çıkışı - Zanlıların polis aracına binmesi - ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildiSAMSUN (AA) - Samsun merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen biri avukat 4 zanlı, daha sonra adliyeye sevk edildi. Samsun merkezli Ankara, Bursa, İstanbul, Kayseri, Konya, Kocaeli ve Trabzon'da 27 Haziran'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan 5'i daha önce çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.