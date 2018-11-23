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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 7 asker adliyeye sevk edildi Haberi

Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 7 asker adliyeye sevk edildi Haberi

Askerlerin polisler yanında yürümeleri

Mahrem Muvazzaf Asker Akalan Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

-Polis aracına inmeleri
-Polis aracının adliyeye girişi
-Terörle mücadele şubesi yazısı
-Emniyet dış görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun merkezli 14 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 19 askerden 7'si adliyeye sevk edildi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem askeri yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve ankesörlü-kontörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik Samsun merkezli önceki sabah toplam 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun, Amasya, Gaziantep, Ankara, İstanbul, Edirne, İzmir, Uşak, Antalya, Trabzon, Erzurum, Kars, Şırnak ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda toplam 19 asker gözaltına alındı. Gözaltına alınan askerlerden 2'sinin meslekten ihraç, diğer diğerlerinin ise muvazzaf asker oldukları öğrenildi. TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 7 asker bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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