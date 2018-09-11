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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Samsun merkezli FETÖ operasyonu

Samsun merkezli FETÖ operasyonu



: - Samsun Emniyet Müdürlüğü dış genel planı - Şüphelilerin emniyete getirilişi - FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda Samsun , Kahramanmaraş, Erzurum, Ordu ve Yozgat'ta 6 kişi gözaltına alındıSAMSUN (AA) - Samsun merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik Samsun , Kahramanmaraş, Erzurum, Ordu ve Yozgat'ta operasyon gerçekleştirdi.Operasyonda, meslekten ihraç edilmiş öğretmenler, mezun öğrenciler, örgüte ait kurumlar ile özel sektör çalışanı 6 kişi gözaltına alındı.Bazılarının örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen zanlılar emniyete götürüldü.

Akalan Öğretmenler Öğretmen Özel Sektör Öğrenciler 

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