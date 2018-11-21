Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 15 askere gözaltı

-Polisin yanında yürümesi

-Emniyet binasına girişi

-Terörle mücadele yazısı

-Emniyet dış görüntüsü



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun merkezli 14 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 2'si meslekten ihraç, 13'ü muvazzaf olmak üzere 15 asker gözaltına alındı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem askeri yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve ankesörlü-kontörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen 21 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik Samsun merkezli bu sabah toplam 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun, Amasya, Gaziantep, Ankara, İstanbul, Edirne, İzmir, Uşak, Antalya, Trabzon, Erzurum, Kars, Şırnak ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda toplam 15 asker gözaltına alındı. Gözaltına alınan askerlerden 2'sinin meslekten ihraç, diğer 13 kişinin ise muvazzaf asker oldukları öğrenildi. 6 askerin ise yakalanmasına çalışılıyor. Soruşturma devam ediyor. (MAY-SLH-

