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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Samsun merkezli FETÖ'nün asker yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı İzle

Samsun merkezli FETÖ'nün asker yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı İzle

Adliyeye sevk edilen 9 kişinin polislerin arasında yürümeleri

Polis Mahrem Ankesörlü Telefon 

-Adliye binasına girişleri
-Terörlü mücadele şubesi yazısı
-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun merkezli 10 il ve Kıbrıs'ı kapsayan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Yapılanma (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün asker yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 14'ü muazzef 1'i malülen emekli 15 rütbeli asker gözaltına alındı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FEÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamlarıyla kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen asker yapılanmasına yönelik Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Eskişehir, Kars, Muğla, Diyarbakır, Şırnak ve Sivas illeri ile Kıbrıs'a kapsayan eş zamanlı operasyonda 14'ü muazzaf, 1'i ise malülen emekli toplam 15 rütbeli asker gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan 15 kişiden 9'u bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 6 kişişin polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (MAY-
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