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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Samsun merkezli ankesörlü telefon operasyonu: 5 gözaltı

- Samsun merkezli ankesörlü telefon operasyonu: 5 gözaltı

Eski askeri okul öğrencisinin polisler arasında yürümeleri

Polis Mahrem Ankesörlü Telefon Askeri Personel 

-Emniyet binasına girişi
-Emekli astsubayın polisler arasında yürümesi
-Emniyet binasına girişi
-Terörle Mücadele Yazısı
-Emniyet Müdürlüğü dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun merkezli FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefon üzerinden görüşmeleri tespit edilen askeri personele yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefon üzerinden görüşme yaptıkları tespit edilen askeri personellere yönelik Samsun merkezli 6 ili kapsayan operasyon düzenlendi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun, Erzurum, Gaziantep, Bolu, Tokat ve Çorum illerinde 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 1'i emekli, 2'si muvazzaf astsubay ile 2'si kapatılan askeri okul öğrencisi 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (MAY-SLH-
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