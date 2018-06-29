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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 10'a çıktı

Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 10'a çıktı

Gözaltına alınan FETÖ'cülerin polisler arasında yürümeleri

Polis Hastane Öğretmen Kuran Kursu Kuran Kursu Öğrencisi 

-Polis otobüsüne binmeleri
-Polis otobüsünün hastaneye gidişi
-Polis otobüsünden inip emniyete götürülmeleri
-Emniyet dış görüntüsü

( SAMSUN -ÖZEL-HD) SAMSUN

- Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddia edilen aralarında avukat ve mühendislerinde bulunduğu gözaltı sayısı 10'a çıktı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Kocaeli, Trabzon, Bursa, Kayseri ve Konya olmak üzere önceki gün toplam 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, aralarında 1 avukat, 3 mühendis, 1 öğretmen, 1 hemşire ve 1 kuran kursu öğrencisinin de bulunduğu toplam 9 kişiyi gözaltına almıştı.Operasyon kapsamında 1 kişi daha gözaltına alınarak gözaltı sayısı 10'a çıktı. Tamamının ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürülen 10 kişi bugün sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek adli raporunun alınmasının ardından yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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