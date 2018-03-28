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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Samsun merkezli 3 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Samsun merkezli 3 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

- Samsun Emniyet Müdürlüğü dış genel planı - Şüphelilerin emniyetten çıkışı - Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden biri tutuklandı, birine ev hapsi verildiSAMSUN (AA) - Samsun merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı, birine ev hapsi verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, daha önce kapatılan okulda görev yapan Turgay N. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı tespit edilen ve meslekten ihraç edilen doktor Büşra H'ye de ev hapsi verildi.
Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Samsun merkez olmak üzere Kırıkkale ve Ordu'nun Ünye ilçesinde 23 Mart'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen kamu görevlisi ve örgüte müzahir kurum çalışanlarından oluşan 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.Dün adliyeye sevk edilen iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Adli Kontrol Ev Hapsi Kamu Görevlisi Irak Trol 

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