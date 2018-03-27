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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Samsun merkezli 3 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Samsun merkezli 3 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

- Zanlıların emniyet müdürlüğü binasından çıkarılmasıSAMSUN (AA) - Samsun merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüpheliler Yetkin Ö. ile Mevlüt G, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor. Samsun merkez olmak üzere Kırıkkale ve Ordu'nun Ünye ilçesinde 23 Mart'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen kamu görevlisi ve örgüte ait müzahir kurum çalışanlarından oluşan 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.Şüphelilerden bazılarında örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock bulunduğu öne sürülmüştü.

Adli Kontrol Kamu Görevlisi Emniyet Müdürlüğü Irak Trol 

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