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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Samsun'daki yangında 4 kişilik Iraklı aile ölümden döndü

Samsun'daki yangında 4 kişilik Iraklı aile ölümden döndü

Pencereden dumanların çıkması

Hastane Şili Yangına Müdahale 

-İfaiye ekipleri
-İfaiye araçları ve ambulans
-Hastanede zehirlenen Iraklı kadının sedye ile taşınması
-Zehirlenen kadının sedyede yatarken görüntüsü
-Hastanenin dış görüntüsü

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Samsun'daki yangında Iraklı aile ölümden dönerken, dumandan zehirlenen 2'si çocuk, 4 kişi hastanelik oldu. Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi Ufuk Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Iraklı 4 kişilik ailenin kaldığı iki katlı evin zemin katında gece yarısı yangın çıktı. Uykuda bulunan aile kendilerini son anda dışarı attı. Dumandan zehirlenen anne, baba ve 2 çocukları 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Soruşturma devam ediyor.
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