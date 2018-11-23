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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Samsun'daki silahla yaralama - SAMSUN

Samsun'daki silahla yaralama - SAMSUN

- Samsun Emniyet Müdürlüğü görüntüsü - Zanlının emniyete getirilişi Samsun 'daki silahla yaralama - Ablası ile ablasının erkek arkadaşını silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandıSAMSUN (AA) - Samsun 'un Canik ilçesinde ablası ile ablasının erkek arkadaşını silahla yaraladığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.Ablası ile ablasının erkek arkadaşı olduğu öne sürülen kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla aranan Caner Ş. (19), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince kent merkezinde yakalandı.Şüpheli, ekipler tarafından emniyete götürüldü. Samsun 'da 16 Kasım'da, önce evlerinde ablası Cansel Ş'yi (22), daha sonra da ablasının erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Samet B'yi (32) sokakta silahla yaralayan şüpheli kaçmış, yaralılar hastaneye kaldırılmıştı.

Hastane Akalan 

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