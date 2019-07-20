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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Samsun'daki mağaza yangını havadan görüntülendi

Samsun'daki mağaza yangını havadan görüntülendi

İş yeri yangının drone görüntüsü

Yangına Müdahale 

-Yangın söndürme çalışmalarından detay
-Çevik Kuvvete ait TOMA'ların yangına müdahale etmesi
-Vatandaşlar ile röportaj

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da endüstriyel malzeme satılan bir mağaza ve deposunda çıkan yangın havadan görüntülendi. Yangın, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir mağazada saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temizlik ve ambalaj malzemeleri satışı yapılan bir mağazada yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm mağazayı kapladı. Mağaza ve depo kısmı alev alev yanarken Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışması başlattı. Yangın mahalline itfaiyenin yanı sıra su tankerleri ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait 2 adet TOMA da sevk edildi. Toplumsal olaylarla kullanılan TOMA'lar bu kez yangın söndürmeye destek verdi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
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