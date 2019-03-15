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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Samsun'daki DEAŞ operasyonu İzle

Samsun'daki DEAŞ operasyonu İzle



: - Samsun Adalet Sarayı genel görüntü - Zanlıların adliyeye getirilişi - Gözaltına alınan Irak uyruklu 4 zanlı adliyeye sevk edildiSAMSUN (AA) - Samsun 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 zanlı, adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere 3 gün önce düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Terör Örgütü Trol 

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