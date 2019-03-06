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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Samsun'daki DEAŞ operasyonu

Samsun'daki DEAŞ operasyonu



: - - Samsun Adalet Sarayı dış genel planı - Zanlıların adliyeye getirilişi - Adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan biri tutuklandıSAMSUN (AA) - Samsun 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 23'ü Irak, 1'i Suriye vatandaşı 24 şüpheliden A.B.W.A.K, A.A.K.A.R, N.Y.S.T. ve O.A.K.A.R'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen A.B.W.A.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.A.A.K.A.R, N.Y.S.T. ve O.A.K.A.R ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Diğer 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.Zanlılar, Samsun 'da üç gün önce 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

Adli Kontrol Terör Örgütü Irak Trol 

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