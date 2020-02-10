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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Samsun'da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Video

Samsun'da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Video

Kaza yerinde hurdaya dönmüş yolcu otobüsü

Yolcu Otobüsü 

-Kazanın olduğu yol
-Ambulansın gidişi
-Otobüsün çarptığı kamyon
-Kazayı gören bir vatandaşın olayı anlatması

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Samsun'da yolcu otobüsünün yolun banket kısmında bekleyen kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada otobüste görev yapan muavin kaza yerinde hayatını kaybederken, otobüste bulunan 1 yolcu da yaralandı. Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 34. kilometresi Tekke mevkisinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Karaağaç idaresindeki 19 BA 950 plakalı Ankara Samsun seferi yapan yolcu otobüsü yolun banket kısmında park halindeki Mehmet Pastacı'ya ait 38 FC 804 plakalı kamyona çarptı. Çarpanın etkisiyle savrulan yolcu otobüsü orta refüj bariyerlerine çarptı. Kazada, otobüste görev yapan muavin Ramazan Turan (28) olay yerinde hayatını kaybederken, otobüsteki yolculardan Göksu Turan (32) yaralandı. Yaralı şahıs 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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