Samsun'da yedikleri yemekten zehirlenen 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı

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( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun'da Yerli Malı Haftası etkinliğinde yedikleri gıdadan zehirlendikleri bildirilen 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Alparslan İlkokulu’nda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4. sınıf öğrencileri, evlerinden getirdikleri yiyecekleri Yerli Malı Haftası kapsamında ortaklaşa yedi. Yiyeceklerin tüketilmesinden ardından bazı öğrencilerde mide bulantısı ve kusma gibi rahatsızlıklar ortaya çıktı. İlk aşamada zehirlendikleri tespit edilen 9 öğrenci, Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Evlerinde rahatsızlanan 3 öğrenci daha benzer şikayetlerle hastaneye gelerek tedavi altına alındı. İlk müdahaleleri yapılan öğrencilerin neden zehirlendikleri araştırılırken, öğrencilerinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

