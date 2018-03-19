Samsun'da yaşlılar unutulmadı

-Fotoğraf ve hobi sergisi açılışı

-Sergiden görüntü

-Konserden görüntü

-Yaşlılarla röportaj

-Gençlerle röportaj



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun Büyükşehir Belediyesi, 18-24 Mart Dünya Yaşlılar Haftası dolayısıyla yaşlılar için bir dizi etkinlik düzenledi.

Bir hafta boyunca yaşlılar için etkinlikler düzenleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, yaşlıların yüzünü güldürüyor. Yaşlılar Haftası'nın ikinci günüde Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevinde çeşitli etkinlikler yapıldı. Etkinlikler, Samsun Fotoğraf Sanatçıları Derneği'nin(SAMFAD) "Yaşlılık" temalı fotoğraf sergisi ve İlkadım Halk Eğitim Merkezinin "Yaşam Boyu Üretim" temalı hobi üretim sergisinin açılışı ile başladı.

Pasta kesiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bando Komutanlığı Orkestrası'nın "Yaşlılık ve Huzur İklimi Özel Konseri" ile huzurevi sakinleri keyifli saatler geçirdi. Öğrencilerinde katıldığı organizasyonda huzurevi sakinleri, yaşlılar haftasında unutulmadıkları için mutlu olduklarını belirttiler. "Yaşlılarımızı ihmal etmeyelim" Yapılan etkinliklerle ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Necmi Çamaş, "18-24 Mart Yaşlılar Haftası. Ama biz Büyükşehir Belediyesi olarak yaşlıları bir haftaya değil bir ömre sığdırmak için mücadele ediyoruz. Bir ömür boyu yaşlılarımızın yanında olup onların bizim için ne kadar önemli olduğunu anlatmak için çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi ve Yaşlılara Hizmet Merkezimiz olarak evde hizmet verdiğimiz 2 bin 300 yaşlımıza, huzurevinde hizmet verdiğimiz 70'in üzerinde yaşlımıza; çeşitli kurumlarımızla çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Yaşlılarımız bizim geçmişimiz, geleceğimizin ışığı. Onları ihmal etmeyelim" dedi.



