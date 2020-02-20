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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

Şüphelilerin polis aracından inmeleri

Polis Aracı Polis Kiralık Kasa 

-Polisler arasında yürümeleri
-Adliyeye girişleri
-Adliye dış görüntü
-Ele geçen malzemelerin fotoğrafı

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü kadın 6 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'yasa dışı bahis' suçuna karşı yürütükleri çalışmalarda Samsun'da 3 ayrı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 3'ü Samsun'da ikamet eden ve 3'ü de Kıbrıs'tan söz konusu bahis olayı ile ilgili Samsun'a geldikleri öğrenilen 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4'ü kadın 6 şüphelinin kaldıkları evlerde yapılan aramalarda cep telefonları, laptoplar, ziynet eşyaları ve bir miktar para ile kiralık kasa kartı ele geçirildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan 6 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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