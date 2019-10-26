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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Samsun'da yanan ev kullanılamaz hale geldi

Samsun'da yanan ev kullanılamaz hale geldi

- İtfaiyenin evdeki mutfak tüplerini çıkarması - İtfaiye ekiplerinin su sıkması - Yanan evin içinden görüntü SAMSUN (AA) - Samsun 'un Bafra ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.Alpaslan Mahallesi'nde Erhan Özdemir'e ait apartmanın zemin katındaki evde iddiaya göre çakmakla oynayan çocuk koltuğu tutuşturdu.Yangının kısa sürede büyümesi ve kontrol edilememesi üzerine, aile durumu itfaiye ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Bild Çocuk Koltuğu Trol 

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