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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Samsun'da yağış sonrası kayganlaşan yolda halk otobüsü tarlaya yuvarlandı: 4 yaralı İzle

Samsun'da yağış sonrası kayganlaşan yolda halk otobüsü tarlaya yuvarlandı: 4 yaralı İzle

Kazanın olduğu yol

Sağanak Yağış Halk Otobüsü Direksiyon 

-Otobüsün tarlada görüntüsü
-Jandarma ekipleri
-Kazanın olduğu yol
-Yaralıların ambulanstan indirilmesi
-Hastaneye girişleri
-Hastane dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da sağanak yağıştan dolayı kayarak yoldan çıkış tarlaya yuvarlanan halk otobüsünde bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un İkadım ilçesi Ataköy Mahallesi Ataköy TOKİ konutları yanında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akif Topsakal idaresindeki 55 BS 486 plakalı Samsun Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü rampa aşağı inerken sağanak yağış dolayısıyla kayarak direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu tarlaya yuvarlanarak yan yattı. Kazada, otobüs sürücüsü Akif Topsakal ile otobüste yolcu olarak bulunan Mustafa Keskin, Mustafa Acar ve Kebire Kır yaralandılar. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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