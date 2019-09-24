Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Samsun'da üzüm yüklü tır yola devrildi: 1 yaralı Video

Samsun'da üzüm yüklü tır yola devrildi: 1 yaralı Video

Yolun ortasına devrilmiş olan tır

Acil Servis Salar 112 Acil Servis Direksiyon 

-Polis ekipleri
-Tırdan yola saçılan üzüm ve domatesler
-Hastanede yaralı sürücüsünün sedye ile taşınması
-Hastanenin dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da üzüm ve domates yüklü tırın yolun ortasına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun-Ankara kara yolu Toybelen mevkisinde saat 04.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli'den yüklediği 26 ton üzüm ve domatesleri Çarşamba ilçesindeki sebze ve meyve haline götüren Üzeyir Çakır (40) idaresindeki 55 E 0357 çekici ve 55 CM 847 dorse plakalı tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarptıktan sonra yolun ortasına devrildi. Kazada, yaralanan tır sürücüsü Üzeyir Çakır, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tırdan savrulan üzüm ve domates kasaları karayoluna saçıldı. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yolun araç trafiğine kapanması sonucu ulaşımın sağlanması amacıyla araçların alternatif yollardan gitmelerini sağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
Arnavutköy’de Bir Evde Dehşet: 4 ÖlüArnavutköy’de Bir Evde Dehşet: 4 Ölü
İstanbulda Fuhuş Operasyonuİstanbulda Fuhuş Operasyonu
Sevgilisini 14 Yaşındaki Oğluna Öldürten Anneye MüebbetSevgilisini 14 Yaşındaki Oğluna Öldürten Anneye Müebbet
Hatayda 25 Noktada Orman Yangını Başladı!Hatayda 25 Noktada Orman Yangını Başladı!
Kocasını Sevgilisine Bıçaklattı, Cesedini Yaktı, 13 Yıl Maaşını YediKocasını Sevgilisine Bıçaklattı, Cesedini Yaktı, 13 Yıl Maaşını Yedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı