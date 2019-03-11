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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Samsun'da uyuşturucudan 13 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da uyuşturucudan 13 kişi adliyeye sevk edildi

Şüphelilerin polisler yanında yürümeleri

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Bonzai Uyuşturucu Operasyonu 

-Polis otobüsüne binmeleri
-Polis otobüsünün adliyeye gidişi
-Emniyet dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik bir süredir devam eden çalışmalar sonucunda geçen Cuma sabahı Samsun'un Canik, Atakum ve İlkadım ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında 196,94 gram bonzai, bin 42 kapsül sentetik ecza, satışa hazır fişekler halinde 12,60 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 2 adet kartuş ele geçirildi. Operasyonda 14 şahıs gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan şüphelilerden 1 kişi savcının talimatıyla serbest bırakılırken, 13 kişi ise bu sabah "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.
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