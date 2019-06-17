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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 kişi adliyede İzle

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 kişi adliyede İzle

Şüphelilerin emniyet önünde polisler arasında yürümeleri

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-Polis aracına binmeleri
-Polis aracının adliyeye gidişi
-Adliye önünde polisler arasında yürümeleri
-Adliye binasına girişleri

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 gün önce gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 3 gün önce sabah 26 adrese 66 ekip ve 230 polisin katıldığı eş zamanlı operasyon düzenledi.
23 şüpheli, "uyuşturucu ticareti" yaptıkları gerekçesiyle yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda paketler halinde bin 202 adet ecstasy hap, 10.67 gram esrar maddesi, 0.09 gram bonzai, 442 adet uyuşturucu madde etkisi gösteren sentetik ecza, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek, 2 adet pompalı tüfek ve 4 adet dolu tüfek kartuşu elde edildi. Gözaltına alınan 7 kişi polisteki sorgularının ardından ifadeleri alınıp savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, 16 kişi ise "uyuşturucu ticareti" suçundan bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi.
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