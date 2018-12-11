Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

-Yüzlerini gizlemeleri

-Emniyet binasına girişleri

-Emniyetten dış görüntü



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 8 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik bir süredir devam eden çalışmalar sonucu Samsun il merkezinde şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.

Takibi yapılan şüphelilerle bağlantılı çeşitli tarihlerde ve bu sabah yapılan aramalarda çok sayıda paketler halinde satışa hazır 2,92 gram bonzai, 15 kapsül Lyrica hap, 12 adet içerisi boşaltılmış Lyrica tabletleri, 34,95 gram esrar, 1 adet esrarlı sigara, 1,35 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçerken, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin TL ve 100 dolar paraya el konuldu. Operasyon kapsamında V.G., eşi H.K. adlı kadın ile U.T., U.K., İ.S., S.Y., S.E. ve S.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

