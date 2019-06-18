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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Gözaltına alınan şahısların polisler arasında yürümeleri

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-Polis aracına binmeleri
-Polis aracının adliyeye gidişi
-Narkotik şube yazısı
-Emniyet dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik bir süredir devam eden çalışmalar kapsamında tespit edilen 5 şüpheliye yönelik bu sabah Çarşamba ilçesi ve il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve A.E., B.D., S.A.K, L.K. ve E.L.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla bağlantıları olduğu tespit edilen kişiler ve ara yakalanmalarla birlikte ve çeşitli tarihlerde yapılan yakalamalarda satışa hazır paketler halinde, 7.27 gram esrar maddesi, 282 adet uyuşturucu madde etkisi gösteren sentetik ecza elde edildi. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan A.E., B.D., S.A.K, L.K. ve E.L. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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