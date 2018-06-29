Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

-Emniyet binasına girişleri

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( SAMSUN -ÖZEL-HD) SAMSUN



- Samsun merkezli 3 ilde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'un başta İlkadım ilçesi olmak üzere il genelinde faaliyet gösteren sokak satıcılarına yönelik bir süredir sürdürülen planlı çalışma kapsamında Samsun il merkezi, Çarşamba ilçesi, Giresun ve Amasya illerinde 65 ekip, 235 personel, 2 dedektör köpeğinin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi.

31 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Operasyon kapsamında şüphelilerle bağlantılı toplam 44 ayrı ara yakalamada ve bu sabah yapılan aramalarda paketler halinde satışa konu 35 gr bonzai, bin 526 adet ecstasy, 4 bin 825 kapsül uyuşturucu özelliği bulunan hap, 75 gram esrar, 2 adet 7,65 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 34 adet mermi, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 27 adet kartuş, uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

