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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı İzle

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı İzle

Sanıkların polis aracından inmeleri

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-Adliye binasına girişleri
-Uyuşturucu ve silahın resmi
-Narkotik şube yazısı
-Emniyetin dış görüntüsü
-Adliyeden dış görüntü
-Ele geçirilenler

( SAMSUN )-Operasyonda 26 paket halinde toplam 37,61 gram esrar maddesi ele geçirdi SAMSUN

- Samsun'da polisin yaptığı takip sonucu uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip sonucu durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada satışa hazır 26 paket halinde toplam 37,61 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili araçta bulunan S.A. ve M.K.'yi gözaltına aldı. Soruşturma devamında şahısların ikametlerinde yapılan aramada, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 87 adet 9 mm çapında dolu tabanca mermisi, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet dolu kuru sıkı fişeği, 2 adet hassas terazi, satışa hazır 26 paket halinde toplam 36,91 gram esrar maddesi, 79 adet uyuşturucu madde paketlemek için hazırlanmış kağıt parçaları, 3 paket halinde toplam 755 gram esrar maddesi, 0,22 gram bonzai, 3 paket halinde toplam 12,52 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Polisteki sorguları tamamlanan S.A. ve M.K., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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