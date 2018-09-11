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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 5 gözaltı

Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 5 gözaltı

Yakalanan uyuşturucu sanıkların emniyetten çıkışları

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Çay Ocağı Kışla 

-Polis aracına götürülmeleri
-Polis aracına binmeleri
-Polis aracının adliyeye gidişi
-Emniyet dış görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde bir çay ocağına düzenledikleri operasyonda "uyuşturucu ticareti" yaptıkları tespit edilen Furkan D., Yusuf T.A. ve Ufuk B.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 95 adet ecstasy uyuşturucu hap, 14 adet uyuşturucu özelli bulunan kapsül ve 6 adet uyuşturucu paketlemede kullanılan kilitli poşet ele geçti. Narkotik ekipleri, Canik ilçesi Hacıismail Mahallesi'nde yaptıkları istihbarı çalışmalarda 5 kişiye bonzai sattıkları tespit edilen Mehmet A. ve Berkan B.'yi yakalaşarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 9.24 gram esrar maddesi ve 0.14 gram bonzai ele geçirildi. Meydana gelen 2 ayrı uyuşturucu operasyonuyla ilgili gözaltına alınan toplam 5 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler. (MAY-
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