Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Samsun'da uyuşturucu imalathanesine operasyon: 5 gözaltı

Samsun'da uyuşturucu imalathanesine operasyon: 5 gözaltı

Hikmet Akıncı adlı kadının polis aracından inmesi

Polis Aracı Uyuşturucuyla Mücadele Uyuşturucu Uyuşturucu Madde İmalathane 

-Bayan polisin yanında yürümesi
-Kani Akıncı adlı şahsın polisin yanında yürümesi
-Adliyeye gidişi
-Adliye binasına girişi
-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü
-Ele geçen malzemenin fotoğrafı

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da narkotik polisinin uyuşturucu imal eden şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda aralarında karı-kocanın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yaptıkları çalışmalarda, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde imal ettikleri, sakladıkları ve sattıkları bilgisini aldıkları adreslere baskın düzenledi.
Yapılan aramalarda 4 kilo 493 gram bonzai, 850,96 gram bonzai hammaddesi (fubinaca), uyuşturucu madde seyreltmek için kullanılan 5 litre aseton, 1 hassas terazi, 467 adet ecstasy hap, uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan çok sayıda materyaller ve eldivenler, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili F.A., T.A., K.A., H.A. ve D.K. gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan K.A. ve karısı H.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edilirken, 3 kişinin ise emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Bursada Lastikçi Dükkanından Silah Ve Kılıç Cephanesi ÇıktıBursada Lastikçi Dükkanından Silah Ve Kılıç Cephanesi Çıktı
Diyarbakırda Talihsiz Kadını Canından Eden Korkunç KazaDiyarbakırda Talihsiz Kadını Canından Eden Korkunç Kaza
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı