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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Samsun’da üniversitelilerden 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Samsun’da üniversitelilerden 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Yürüyüş

Şehit Saygı Duruşu Medeniyetler İlahi Öğrenciler 

-Slogan atmaları
-Pankart
-İstiklal Marşı'nın okunması
-Basın açıklaması

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ndeki (OMÜ) öğrenci toplulukları bir araya gelerek şehitleri anmak ve Bahar Kalkanı Harekatı’na destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi.
İlahiyat Fakültesi önünde toplanan üniversite öğrenciler ellerindeki bayraklarla Yaşam Merkezi’ne yürüdü. Öğrenciler ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ ve ‘Her Türk asker doğar’ sloganları atarak ilerledi. Yürüyüş sonunda Yaşam Merkezi önünde toplanan öğrenciler üzerinde ‘Yetmedi mi Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı? Gerekirse yıkarız tüm cihanı' yazılı pankart açtılar. Ardından şehitleri anmak amacıyla saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Topluluklar adına yapılan ortak açıklamada, “Bir zamanların ilim ve kültür yuvası, medeniyetlerin beşiği olan Orta Doğu, bugün zalimlerin o bölgeye intikali ite birlikte 'bataklık' adını almıştır. Lakin bizler biliyoruz ki, Orta Doğu adeta sahipsiz, yetim bir çocuk gibi gözlerimizin içine bakmaktadır. Katil Rusya'sından tutun, zalim Amerika'sına kadar alakasız bütün ülkelerin bulunduğu Orta Doğu'da, kendisine sınırı bulunan Türkiye Cumhuriyeti’nin, şanlı Türk ordusunun orada neden bulunduğunu bizler çok iyi biliyoruz” ifadeleri kullanıldı. Harekata verilen destek, “Şanlı Türk ordusu bu cihanın koruyucusudur. Şanlı Türk ordusu, mazlumların yoldaşı, zalimlerin korkulu rüyasıdır. Ordumuz, Zeytindalı Harekatı, Firat Kalkanı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı'nda ne denli yüce bir ordu olduğunu tüm cihana göstermiştir. Şimdi, tekrar, Bahar Kalkanı Harekatı ile yeni bir destan yazmaya başlayan ordumuzun sonuna kadar yanındayız. Bütün dualarımız ve yüreğimiz şanlı ordumuz iledir. Hiçbir güç unutmasın ki Türk devleti, evlatları sayesinde her zaman 18 yaşındadır. Ve unutulmasın ki, söz konusu vatansa gerisi teferruattır” sözleriyle anlatıldı.
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