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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Samsun'da tutuklanan FETÖ sohbet ablasının eşi adliyede

Samsun'da tutuklanan FETÖ sohbet ablasının eşi adliyede

Şüpheli Harun Başaran'ın emniyetten çıkarılma anı

( SAMSUN -HD) SAMSUN

Akalan İstihbarat 


- Samsun’da FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alınan ve FETÖ’nün “sohbet ablası” olarak adlandırılan Sibel B'nin eşi Harun B. adliyeye sevk edildi. Samsun’da geçen günlerde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından, kapatılan Canik Başarı Üniversitesinde Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı olarak görev yapan firari Harun B. ile kapatılan Beyaz Lale Derneğinde faaliyette bulunan eşi Sibel B. FETÖ operasyonları kapsamında, örgütün gaybubet evi olarak adlandırılan hücre evinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve örgütün “sohbet ablası” olduğu iddia edilen Sibel B. tutuklanırken, eşi Harun B. ise bugün emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Ekipler tarafından, şüpheli Harun B.'nin örgütün haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edildi.
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