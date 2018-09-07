Samsun'da tramvay yayaya çarptı: 1 yaralı İzle

-Çıkarılması

-Olay yerinden görüntüler



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun’da tramvayın çarptığı yaya ağır yaralandı. Kaza, saat 11.00 sıralarında raylı sistem Kılıçdede İstasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçinde raylardan karşıya geçmekte olan 65 yaşındaki Sultan Teke’ye tramvay çarptı. Tramvayın altında kalan Teke’nin yardımına vatandaşlar koştu. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri ve vatandaşların yardımıyla tramvayın altından çıkarılan yaralı, Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının ayaklarının kırıldığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (SAM-SLH-

