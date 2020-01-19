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19 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Samsun'da tramvay yayaya çarptı: 1 yaralı

Samsun'da tramvay yayaya çarptı: 1 yaralı

Olay yerinde yaralı

Hastane Hemzemin Geçit Sağlık Ekipleri 

-Yaralıya sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Yaralının sedye ile taşınması
-Ambulansa konulması
-Ambulansın gidişi
-Kaza yapan tramvay
-Hemzemin geçitten görüntü

( SAMSUN - ÖZEL) SAMSUN

- Samsun'da tramvayın çarptığı yaya hastanelik oldu. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Gar Kavşağı'ndaki hemzemin geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum'dan Tekkeköy istikametine seyir halinde olan vatman İlhan Ö. idaresindeki Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait tramvay, yaya olarak hemzemin geçitten geçmek isteyen Arif Subaşı'ya çarptı. Kazada yaralanan Arif Subaşı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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