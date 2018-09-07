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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Samsun'da tramvay yayaya çarptı: 1 yaralı

Samsun'da tramvay yayaya çarptı: 1 yaralı

Yaralının trenin altında görüntüsü

Raylı Sistem 

-Çıkarılması
-Olay yerinden görüntüler

( SAMSUN - EK) SAMSUN

- Samsun'da tramvayın çarptığı yaya ağır yaralandı. Kaza, saat 11.00 sıralarında raylı sistem Kılıçdede İstasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçinde raylardan karşıya geçmekte olan Sultan Teke’ye (77), Semiha M.'nin(22) kullandığı 5525 nolu Panorama model tramvay çarptı. Tramvayın altında kalan Teke’nin yardımına vatandaşlar koştu. Olay yerine gelen itfaiye, 112 ekipleri ve vatandaşların yardımıyla tramvayın altından çıkarılan yaralı, Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının ayaklarının kırıldığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (SAM-SLH-NT-Y)
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