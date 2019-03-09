Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

-Otomobilin çekici ile kaldırılması

-Kaza yerinden görüntü



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Tolga Nezir yönetimindeki 06 AS 3311 plakalı otomobil ile Yunus Al’ın kullandığı 55 EZ 266 plakalı otomobil Organize Sanayi Caddesi ile Kutlukent Bulvarı'nın kesiştiği yerde çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan Yunus Al ile Muzaffer Ustaoğlu olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine, Tolga Nezir ve Samet Karaçoban ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

