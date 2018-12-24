Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı Video

-Yaralıyı araçtan çıkarma çalışması

-Yaralının sedye ile ambulansa taşınması

-Ambulansın içinde diğer yaralılar

-Yaralı çocuğun ambulansa götürülmesi

-Kazanın olduğu yol, polis ve ambulanslar

-Ambulansların hastaneye gidişi

-Kaza yapan otomobillerin hurdaya dönmüş halleri

-Ölen İlhan Şen'in fotoğrafı



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3'ü ağır 6 kişi de yaralandı. Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu 8. kilometre Sarıışık Kavşağında saat 21.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Ankara istikametine seyir halinde olan C.Ö.Ü. idaresindeki 19 BC 877 plakalı otomobil, kavşağa giriş yapmak için yola karşıya geçmek isteyen S.S. idaresindeki 34 ZD 5540 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, araç sürücüsü S.S. (39) ile aynı araçta bulunan İlhan Şen (19), S.S. (11), D.S. (9), S.Ş. (16), Ş.S. (39) ve B.S. (7) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan İlhan Şen, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde hayatını kaybetti. Yaralılardan D.S., S.S. ile S.Ş.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

