Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Otomobilin içinde yaralı

Polis Hastane Trafik Kazası 

-Yaralıyı araçtan çıkarma çalışması
-Yaralının sedye ile ambulansa taşınması
-Ambulansın içinde diğer yaralılar
-Yaralı çocuğun ambulansa götürülmesi
-Kazanın olduğu yol, polis ve ambulanslar
-Ambulansların hastaneye gidişi
-Kaza yapan otomobillerin hurdaya dönmüş halleri
-Ölen İlhan Şen'in fotoğrafı

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3'ü ağır 6 kişi de yaralandı. Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu 8. kilometre Sarıışık Kavşağında saat 21.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Ankara istikametine seyir halinde olan C.Ö.Ü. idaresindeki 19 BC 877 plakalı otomobil, kavşağa giriş yapmak için yola karşıya geçmek isteyen S.S. idaresindeki 34 ZD 5540 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, araç sürücüsü S.S. (39) ile aynı araçta bulunan İlhan Şen (19), S.S. (11), D.S. (9), S.Ş. (16), Ş.S. (39) ve B.S. (7) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan İlhan Şen, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde hayatını kaybetti. Yaralılardan D.S., S.S. ile S.Ş.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı